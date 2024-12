„Kui ma poleks sisulooja, oleksin lihtsalt Monika Tuvi minia.“ Tänavu teise lapse saanud Sonja Malinen teenib enim tulu just lastetarvetega

Kroonika „Suunamudija ankeedis“ võtab seekord koha sisse Monika Tuvi minia, kahe lapse ema Sonja Malinen, kes tunnistab, et just need ettevõtted, mis müüvad lastetarbeid, on talle rahaliselt kõige väärtuslikumaks osutunud. „Eeskätt seetõttu, et nende toodete järele on meil olnud ka suur vajadus,“ sõnab ta.