Kireva saatusega Demi Moore. Bruce Willise nooremate meeste vastu vahetanud näitlejatari elu on olnud nagu ameerika mäed

Iluoperatsioonide kuninganna, omal ajal ekraanil eelkõige seksapiiliga löönud ja paljude kriitikute arvates kehv näitlejanna Demi Moore (62) on suutnud tõestada, et „kes tahab kõigest väest, saab üle igast mäest“. Oma parimatel päevadel oli ta kõige rohkem teeninud Hollywoodi naisnäitleja. Hiljuti jõudis Eesti kinodesse õudus-ulmefilm „Protseduur“, mis tekitab judinaid - pakub vägagi eemaletõukavaid kaadreid. Mõned optimistid ennustavad Demile rolli eest „Protseduuris“ Oscarit.

Demi Moore, kõigepealt küll Demetria Gene Guynes, sündis 1962. aastal Roswellis, New Mexico osariigis. Roswell on hästi tuntud koht kõigi paranähtuste huviliste hulgas, aga Demi Moore´i puhul ei saa küll UFOdest rääkida. Pigem on see tavaline inimlik näide rebenenud inimsuhetest, raskest lapsepõlvest ja keerulisest noorusest. Tema lihane isa Charles Harmon pani plagama juba pärast kahekuulist abielu Demi ema Virginiaga veel enne tütre sündi. Ema oli siis heas vormis ja krapsakas ning abiellus müügimehe Dan Guynesiga. Demi oli pulmapäeval kolmekuune. Kuna Dani töökohad vaheldusid, siis pere rändas pidevalt ühest kohast teise. Suuresti kasvas Demi üles Pennsylvania osariigis ja ta pidaski Dani oma isaks, tema toonane perekonnanimi oli ju Guynes. Kahjuks läksid asjad halvemaks. Ema Virginia hakkas järjest rohkem jooma, purjuspäi ta märatses ja põhjustas mitu korda tulekahju. Pole ime, et teda veeti pidevalt arestikambrisse.