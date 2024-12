Pulmakellad helisevad! Popsaar Dua Lipa kihlus jõulupühadel saladuskatte all kallimaga

Dua ja Callum on paar olnud aasta algusest ning nüüd on nad kihlatud. „Dua ja Callum on niivõrd armunud ja teavad, et see suhe on igavene. Nad on kihlunud ja väga õnnelikud. Dual on olnud oma karjääri üks paremaid aastaid ja kihlumine on kirss tordil,“ pajatas asjaga kursis olev allikas väljaandele The Sun. „Callum on Dua truu toetaja ja nad on koos imeline paar. Nende pere ja sõbrad on väga rõõmsad. Need on olnud imelised jõulud nende jaoks,“ lisas allikas.