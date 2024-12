„Viimati seksisime nädal aega tagasi!“ Silvia Ilves läks endise kallimaga kaamerate ees tülli

Saate autori Urmas E. Liivi kaamera püüdis kinni Silvia ja Kristo autos peetud sõnasõja. Eetrisse jõudnud vestlus käis algul selle ümber, kui õnnelikud mõlemad on, et nelja lapse ema lõpuks üürikorterist pääses. Kuigi Kristo teatas heasüdamlikult, et võib Silviat ka edaspidi maja juures aidata, vastas Silvia, et mitte keegi ei taha ekspeika eksistentsi.