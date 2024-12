„Emme jõi liiga palju eile!“ Mallukas veetis jõulupühahommiku tilguti all

Eesti ühe tuntuma sisulooja pohmelliga lõppenud jõuluseiklused said kajastatud Mallu ja tema kihlatu Tomas Märten Legranti videopostituses. Selgus, et aasta tagasi kohtunud ja nüüdseks juba pulmaplaane pidav paar sai jõulude saabumist tähistada suure perena – kohal olid nii Mallu kui ka Märteni lapsed varasematest suhetest. Samuti olid kaasatud teised sugulased ja sõbrad.

Siis jõuab videopostitus aga järgmisse hommikusse, kus blogija elu enam nii glamuurne pole. Samal ajal kui ülejäänud seltskond hommikusööki naudib, on Mallu diivanil kägaras, veeklaas kaisus. „Sul on ikka vesi käes?“ uurib vahepeal Märten ja talle teatatakse, et blogijale on juba ka peavalurohtu antud. „Mul on lihtsalt nii valus, ma ei saa,“ tunnistab Mallu.