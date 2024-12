ÜLEVAADE | Kõmuliste suunamudijate elulooraamatud: kui hästi või halvasti said nad enda elu tipp- ja madalhetkede kirjapanekuga hakkama?

Elulooraamatuid tehakse aina nooremana ning tihtipeale siis, kui inimene tunneb, et tal on mingi kirev ja märgiline eluetapp läbi elatud. Muidugi ei saa mööda vaadata ka faktist, et mõne tuntud inimese raamat võib lihtsalt seepärast ilmuda, et oma kukrut jälgijate rahaga täiendada. Misiganes see täpne põhjus elulooraamatute avaldamise hulluse taga ka on, me ei tea, kuid kindel on see, et mitmed armastatud (ja teinekord vihatud) suunamudijad on oma elu trükki viinud ja raamatulettidele asetanud. Heidame pilgu, millised olid need tänavused kõige enam avalikku tähelepanu pälvinud sisuloojate elulooraamatud.