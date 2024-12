VIDEO | „Elu parimad jõulud!“ Britney Spears kohtus üle pika aja oma poegadega

Britney Spearsil on kaks poega: Jayden James Federline (18) ja Sean Preston Federline (19). Poisid elavad 2008. aastast saadik isa Kevin Federline’i juures. Tänavu augustis kolis Federline koos poistega Hawaiile.

Britney avaldas Instagramis, et polnud enne pühadeaegset kohtumist oma poegi kaks aastat näinud. „Elu parimad jõulud! Ma pole oma poisse kaks aastat näinud! Olen sõnatu, tänan sind, Jeesus!“ kirjutas õnnepisaraid valanud lauljanna postituse juurde.

Kevin Federline oli Britney Spearsiga abielus aastatel 2004-2007. Abielu jooksul sündisid nende pojad, kelle hooldusõiguse sai Federline pärast lahutust. Teistest suhetest on Federline’il veel neli last: kunagisest kihlusest Shar Jacksoniga sündisid tütar Kori ja poeg Kaleb ning praegusest abielust Victoria Prince’iga on tal tütred Jordan ja Peyton.