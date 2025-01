Töölisperest miljonäride sekka! Raivo Hein: mul on tihtipeale arvel ainult tuhat eurot ja vaatan, kust saan poodi minemiseks raha

Elulooraamatu avaldanud investor, ettevõtja ja kopteripiloot Raivo Hein tunnistab, et oma edu eest võlgneb ta muu seas tänu kompleksidele ja püüdlustele end tõsiseltvõetavaks teha. Edu ja rikkus ei tähenda Raivo sõnul talle praegugi probleemivaba elu.