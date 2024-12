Estonia teatrisaali välja müünud Florian Wahl paneb Alexela majale puid alla: see on mõttetu ja hingetu koht

Florian Wahli hittlaul „Mu vend on lesbi“ pälvis tänaõhtusel aastahitil esikümnesse murdnud uue tulija tiitli. Wahl tunnistas Kroonikale antud videointervjuus, et üsna suuri tundeid see temas ei tekitanud. „Tore, kui märgatakse ja inimesed on õnnelikud, mina olen ka õnnelik.“

Küsimusele, milline on eredaim mälestus, mida lugu „Mu vend on lesbi“ talle toonud on, vastab Wahl: „Minu jaoks on hästi naljakas ja armas see, et kõik lasteaia- ja koolilapsed laulavad seda lugu,“ räägib ühes Eesti koolis töötav Florian ja lisab, et lapsed ajavad teda „Mu vend on lesbi“ looga taga.