KUULA | „Ma enam ei mäleta kontserti, kus ma poleks näinud žiletitera lõikearmidega kätt.“ Räppar AG avaldas koos Laura Põldverega süngeloomulise loo

„Ma olen nüüdseks juba päris mitu head aastat aktiivselt üle Eesti kontserte andnud, räpitubasid läbi viinud ja loenguid pidanud. Samuti kohtunud eri inimestega erinevates Eestimaa paikades. Väga suures osas olen kokku puutund just kõige nooremate fännidega, kes on alati siirad ja ei hoia oma emotsioone tagasi. Imeline, kas pole?“ jagab räppar.

„Miski siiski tekitab minus peale kontserte segaseid tundeid ja paneb mõtlema, mis tegelikult toimub. Ma pole väga tahtnud avalikult teemasid lahata, vaid olen nautinud muusika kirjutamist, muusika esitamist ja kogu seda protsessi, ühesõnaga meeldib olla omaette, kuid tunnen nüüd, et pean sõna võtma. Ma enam ei mäleta kontserti, kus ma poleks näinud žiletitera lõikearmidega kätt, kuhu palutakse mu autogrammi. Samuti ei ole ma jõudnud kokku lugeda neid noorte kirju, kus seisavad laused, mis sümboliseerivad seda, kui mõttetu on elu ja kui tugev on depressioon,“ kirjeldab ta. „Peale autogrammide jagamist on mul alati olla kuidagi raske, mõeldes sellele, et ta ju just oli lava ees nii rõõmus ja nautis kontserti, kuid lõikearmid tema käel räägivad hoopis teist lugu.“

AG mõtiskleb, kas noortel ei ole tõepoolest tugiisikuid, kellele oma muresid jagada ja kes neid aidata saaks. „Ma ju tegelikult olen tema jaoks lihtsalt üks võõras muusik, keda ta kuulab ja kelle muusika talle meeldib. Ma olen ka jõudnud osadele kirjadele vastata ja andnud nii head nõu kui vähegi oskan, aga iga olukord on erinev, iga perekond on erinev ja iga noore inimese tunded on täiesti erinevad,“ lausub ta.

„Pimepäev“ sümboliseerib AG jaoks seda, et justkui on päev ja on valge ning kõik murekohad on meie ees nähtaval, kuid teisalt on öö ja on pime ning me ei taha nendele murekohtadele tähelepanu pöörata.

Kuula AG ja Laura Põldvere uut lugu siit:

Lugu osaleb ka Eesti Laulul, konkureerides 16. finalisti kohale.

Vaimse tervise abi Oma vaimse tervise murega pöördu esmalt oma perearsti poole. Veebinõustamine – peaasi.ee; lahendus.net. Abi on telefonikõne kaugusel Lasteabi: 116 111 (24/7) Ohvriabi: 116 006 (24/7) Eluliin: 6558 088 (iga päev kelll 19–7) Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon: 116 123 (iga päev 14-24) Kiirabi: 112 Või pöördu erakorralisele vastuvõtule 24/7: Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 6172 650 Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 Erakorralise meditsiini osakond Ahtmes: 331 1074 Erakorralise meditsiini osakond Narvas: 357 1795

