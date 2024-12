KLÕPS | Kilod kaovad ludinal! Märkimisväärselt salenenud Elon Musk tunnistab diabeediravimi kasutamist

Paar päeva tagasi postitatud fotole kirjutas Elon Musk pealkirjaks vaid „Ozempicu-jõuluvana,“ andes mõista, nagu tema saleda figuuri taga oleks just see kurikuulus diabeediravim.

Seejärel parandas ta end foto all kommentaarides: „Tegelikult võtan Mounjarot, aga see ei kõla nii hästi.“ Ka Mounjaro on diabeediravim. Muski sõnul vahetas ta Ozempicu Mounjaro vastu, kuna esimesega koges ta kehvasid kõrvalmõjusid.