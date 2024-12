Cristiano Ronaldo on salaja abiellunud? Jalgpallitäht tegi glamuurse gala tänukõnes ootamatu viite

Kõnes sõnas Ronaldo: „See trofee võita on suur rõõm. Mu vanim poeg on siin, mu abikaasa [Georgina] on siin.“

„Ta on minu armas tugi kogu aeg, et saaksin edasi mängida. Ühe kuu pärast saan 40-aastaseks, kuid ma pole veel lõpetanud. Ma jätkan, sest ma tahan võita tiitleid, tahan olla meister, tahan lüüa rohkem väravaid, ma tahan püüda võita oma rahvusmeeskonna eest,“ lisas jalgpallur oma kõnes, mis hiljem palju kõmu tekitas.

Portugali ründaja Ronaldo on Rodrigueziga olnud suhtes alates 2016. aastast, neil on kaks ühist last. Rodriguez on ka jalgpalluri ülejäänud kolme lapse kasuema.