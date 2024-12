VÕRDLE | „Emme, su otsaesine lainetab!“ Telenägu Liis Lusmägi lasi poja märkuse tõttu oma nägu kohendada

Eesti ajakirjanik ja telenägu Liis Lusmägi jagas enda TikToki kontol videot, kuidas ta käis end ilukliinikus kohendamas. „See oli novembri keskel, kui Thor ütles mulle: „Emme, vaata, su otsaesine lainetab, see on nagu meri!“ See oli hetk, kui sain aru, et tuleb jälle ilukliinikusse minna,“ selgitas Lusmägi videos ilukliinikusse naasmise ajendit.

Telenägu pöördus ilukliiniku poole, et oma otsaesist siledamaks muuta. „Ikka see, et tee kurja nägu, kissita ja imesta,“ demonstreeris Lusmägi videos protseduurieelseid toiminguid. Telenägu pole selle murega kliinikus esimest korda. „Viimasest korrast oli aasta möödas, nii et tegelikult päris suur vahe oli jäänud ja öeldakse, et ideaalis võiks käia kaks korda aastas botuliintoksiini süste tegemas,“ kirjeldas ta.