Magnus Kirdi elukaaslane avalikustas pisipoja nime

Lätlanna Laura Ikauniece jagas Instagrami storys fotot sellest, kuidas värsked vanemad mõni aeg tagasi sündinud pisipojaga poseerisid. „Päev aastal 2024, millal ma olin tõeliselt õnnelik: päev, mil sündis Lukas-Enzo Kirt,“ on inglise keeles südamlikule fotole juurde lisatud, paljastades avalikkusele sportlaste pisipoja nime.

Kusjuures, Enzo nime kannab veel üks hiljuti sündinud Eesti sportlaste võsuke. Anett Kontaveit teatas septembrikuus, et tema ja elukaaslase Brent Lepistu perre sündis pisipoeg. Kontaveit avaldas Instagrami postituses, et pojale pandi nimeks Leon Enzo Lepistu. Vaid kuuajase vahega sündinud samanimelised pisipoisid kinnitavad, et Enzo on Eesti sportlaste seas aina populaarsust koguv nimi.

Magnus Kirt ja Laura Ikauniece teatasid lapse sünnist 26. oktoobri hommikul oma sotsiaalmeedia kaudu. Nad lisasid Instagrami kontodele mustvalge foto, kust oli näha väikese beebi armsaid käsi. „Ta on siin!“ rõõmustasid vanemad esiklapse sünni üle. Nende järeltulija nägi ilmavalgust nädal varem, 19. oktoobril. „Me oleme niivõrd armunud,“ lisasid sportlased veel.

Magnus tänas tookord Kroonikat õnnesoovide eest ning kinnitas, et neid valdavad väga head emotsioonid. Nime paar oma esiklapsele veel toona välja valinud polnud. „Mõtteid on, aga me ei hakka neid veel avalikustama,“ lausus Kirt. Ei tea, kas värsked vanemad said inspiratsiooni Kontaveidist, aga ühte sama nime pisipoisid nüüd igal juhul jagavad.

Uudis sellest, et Magnuse ja Laura perre sünnib beebi, sai teatavaks juulis. Laura postitas toona oma Instagrami kontole pildi, mille allkirjas andis teada, et on beebiootel. „Meil on häid uudiseid,“ teatas ta. Pildil istusid mees ja naine diivanil, käes ajalehed kirjaga „Beebi Kirt on teel!“.

Kirdi ja lätlannast seitsmevõistleja Ikauniece suhe tuli avalikuks 2019. aasta sügisel. Varem teadsid nende tunnetest teineteise vastu üksnes lähikondlased. Sama aasta detsembris tegi Kirt nende suhte ka Instagramis avalikuks ning postitas esimese pildi neist koos.

