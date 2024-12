KLÕPS | Amani Kiivikas ilmus üle pika aja seltskonda koos oma lapse isaga

Amani Kiivikas (22) sai emaks 2021. aasta detsembris. Fitnessisportlane pani esiklapse nimeks Johan-Even. Lapse isa on ehitusvallas töötav Siim Haljand, kellega Kiivikas oli lapse sündimise ajaks koos olnud umbes aasta. Amani on rääkinud, et oli Siimuga tuttav tegelikult juba ammusest ajast.

Esimesed märgid uuest suhtest ilmusid ühismeediasse juba 2021. aasta veebruaris, kui Haljand jagas Käsmul tehtud talvist lembehetke Amaniga nii Facebooki kui ka Instagrami kontodel. Veidi aega pärast seda teatas äsja gümnaasiumi lõpetanud Amani sotsiaalmeedia vahendusel, et ootab last. Toona avalikustas ta, et pool rasedusteekonnast on tal juba läbitud.