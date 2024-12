Ühendkuningriigi siniverelised veedavad oma jõulupühad Sandringhamis ja kõik jõulupidustustele kutsutud perekonnaliikmed on seetõttu tähelepanu keskpunktis. Nüüd on liikvele läinud sahinad sellest, et järgmisel aastal võivad toimuda kuninglikud pulmad, kuna kuningliku perega liitus pühade ajal üks tavapäratu külaline.