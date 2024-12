„Kevadeni olemas? Hästi elame!“ Ari Matti pani töö- ja rahapuuduse üle kurtnud Hannes Võrnole puid alla

Hannes Võrno rääkis Vikerraadio saates „Käbi ei kuku...“ oma üleskasvamisest ja ka ebapopulaarseks olemisest. Võrno sõnul sai tema tühistamine ja ühiskondlik allaminek alguse 2016. aastal avaldatud raamatust „Missioon. Ühe missiooni päevikud“.

Veel avaldas Võrno, et on seitse aastat olnud kodune ning töötas end varem surnuks, mitte rikkaks. Ta kaotas väärtusliku aega oma perega koosolemisest, kuid nüüd kodune olles on ta saanud olla hea isa.

Rahaliselt tuleb hetkel töötu Võrno ots otsaga kokku. Reisimist ja muud sellist planeerimist, nagu tal vanasti oli, tal praegu pole. „Nüüd ma planeerin seda, kas mul on märtsikuus veel elektri eest maksta, nagu väga paljud eestlased. Seda, et elusaatus nii sunnib, põhjendas Võrno sellega, et põhiliselt on see nii tema enda hoiaku tõttu.

Võrno öeldu püüdis pilku Ameerika Ühendriikides tähelendu tegeval koomikul Ari Matti Mustonenil. Ta avaldas oma mõtted selle osas X-is (varem Twitter) säutsudes. „„Praegu muretsen, et kas kevadel arvete maksmiseks raha on.“ Kevadeni olemas? Hästi elame.“ leidis koomik sotsiaalmeedias.

Oma säutsu alla jättis ta ka teise mõtte, kus viskas nalja selle üle, kuidas Eesti kuulsused enda varatu ja rahatu olemist serveerivad. „Eesti kuulsuste broke (vaene - toim.) on alati mingi „pean isegi suvilast loobuma“ Suvilast???“ imestas Mustonen ja viitas sellega sellele, et enamasti on inimestel vaid üks kodu. Tema säutsud on X-is pälvinud kokku ligi kolm tuhat nägemist.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada