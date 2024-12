Norra kuningas Harald oli kevadel hinge vaakumas. Kuninganna Sonja: mõtlesin, kas pean üksi koju tagasi tulema

Norra kuningapaar Harald ja Sonja andsid Norra meediale jõulupühadel intervjuu, kus rääkisid ka aasta alguses Haraldit Malaisias tabanud tervisemurest. Selgus, et eaka kuninga seisund oli toona niivõrd tõsine olnud, et kuninganna arvas, et peab kodumaale üksinda naasma.