Anna Sedokova produtsent selgitab, miks popstaar oma eksabikaasa Jānis Timma matustel ei käinud

Pärast 32-aastase Timma lahkumist on tema perekond toetunud hoopis mehe esimesele abikaasale Sana Ošale. Juba kooliajal tutvunud ning 2016. aastal abiellunud paarile sündis poeg, kes on tänaseks päevaks kuueaastane. 2019. aastal sai nende liit aga läbi, sest Moskvasse mängima suundunud mees kohtus Venemaal sealse popstaari Anna Sedokovaga. Lätlane armus lauljatari ning abiellusid 2020. aastal.

Tänavu oktoobris otsustas Sedokova lätlasest lahutada, kaks kuud hiljem otsustas Timma enesetapu teha. Üks kõnekamaid detaile tema surma juures on see, et ta olevat oma elu viimastel tundidel tabada just Sedokovat. Mehe telefoniekraanil oli sõnum, kus ta palus, et tema eksnaine talle tagasi helistaks.

Popstaar teatas pärast eksmehe surma, et võib ise maksta selle eest, et Timma surnukeha saaks Lätti toimetatud ning matused peetud. Mehe lähedased otsustasid aga kasutada neile annetatud raha. Seejärel tekkis küsimärk, et kas ukrainlanna on samuti Lätti suundumas või loobub ta matustel osalemisest. 27. detsembril selgus, et ta ei olnud matustele sõitnud.

Naise produtsent Sergejs Dvortsov teatas Vene meediale, et otsus matustele mitte osaleda on seotud popstaari tervisliku seisundiga. Leiti, et reis teise riiki ja kurva sündmuse väisamine põhjustaksid tema vaimsele tervisele liigset stressi,

Väidetavalt viibib pärast Timma surma haiglasse toimetatud Sedokova tänase päevani arstide järelvalve all. Pole teada, millal lauljatar tavaellu naasta saab. Ta pühendas Timmale oma sotsiaalmeedia kontodel avalikud hüvastijätusõnad.

