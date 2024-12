„Nad esitasid sellise küsimuse 19-aastasele geimehele!“ Teismeline võitis hõlpsalt peavõidu Rootsi miljonimängus

Rootsi versioon saatest „Kes tahab saada miljonäriks?“ kannab nime „Postkodmiljonären“. Saate jackpoti on võitnud vaid 13 inimest ja nüüd on nende sekka lisandunud 19-aastane Wilmer, kellest on saate ajaloo kõige noorim võitja. Ta võitis miljon Rootsi krooni, mis on ligikaudu 87 000 eurot, vahendab Iltalehti.