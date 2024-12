Varas nabiti kinni! Keanu Reevesi Los Angelese kodust varastatud luksuskellad leiti Tšiilist

Näitleja Keanu Reevesi (60) Los Angelese kodu rööviti 2023. aasta lõpus. Muu hulgas varastati tema väärtuslikud käekellad. „John Wick’i“ staar jäi röövi käigus ilma oma hinnalisest Rolexi kellast, mille väärtus jääb 9000 dollari kanti. Varastatud Rolex Submarineri kellale oli graveeritud näitleja eesnimi ja „2021, JW4, thank you, The John Wick Five“, vahendas CNN.