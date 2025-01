Räppar AG Eesti Laulul sügavamõttelise palaga võistlemisest: aina enam näen, et noored lõiguvad end, ja see on suur probleem

Räppar AG (kodanikunimega Silver Orissaar) pole Eesti muusikamaastikul uus tulija. Juba mitu aastat on ta aktiivselt üle Eest kontserte andnud, pidanud loenguid ja korraldanud räpitubasid. Töö on ta viinud eri inimesteni üle kogu Eestimaa. Muusika ja sellega seotud tegevuste kaudu on ta suuresti kokku puutunud just noorte fännidega, kes tema sõnul on alati siirad ja oma emotsioone tagasi ei hoia.