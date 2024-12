Mis halvasti, see uuesti? Hollywoodi filmistaar abiellus juba teist korda lätlasega

Toona tundus, et uhke pulmatseremoonia korraldanud paar on ametlikult abielus ja elab õnnelikult elu lõpuni. Nüüd selgus, et Wilsoni ja Agruma ametlik paaripanek leidis aset alles nüüd. Tagasihoidlik tseremoonia leidis aset Sydneys.

„Mu õde Liberty pani meid ametliku tseremoonia käigus paari. See tähendab seda, et minu 94-aastane vanaema Gar sai ka tulla. Tema kaasamine oli meie mõlema jaoks väga eriline ja tundus lihtsalt õige teha seda kõike minu kodulinnas sellisel imelisel ajal,“ kirjutas Wilson oma Instagrami kontole. Ta jagas ka mitmeid fotosid tema ja Ramona tähtsast päevast, mida saatsid korralikud soojakraadid ja päikesepaisteline ilm.

Näitleja ja disainer kohtusid esimest korda 2021. aastal ning kaks aastat hiljem nad kihlusid. Nende suhte esimene suur mure oli see, et Wilson oli vahetult enne nende kohtumist otsustanud lapse saada ning surrogaat oli näitleja beebit juba ootamas. See tähendas seda, et värske suhte kõrvalt tuli naistel hakata kohanema ka emaks olemisega.