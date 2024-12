Ilmataadi vastu ei saa! Martin Garrixi kontsert oleks Paraguays napilt toimumata jäänud

Detsembris Paraguays toimunud kontserdil oleks Garrixi šõu äärepealt üldse ära jäänud. DJ TikToki kontole postitatud videost selgub, et keeruliste ilmaolude tõttu taheti kontserdi andmine Paraguays ära keelata. Õnneks sai muusik siiski viimasel hetkel loa esinemiseks ja ülejäänud õhtu möödus ilma ootamatusteta.

Ka Garrixi fännid ei lasknud end keerulistest ilmaoludest nagu vihm ja tugev tuul häirida ning nautisid vihmakeepidesse mässitult kontserti täiel rinnal. „Aitäh, et vihmas koos minuga pidu pidasite, Paraguay!“ kirjutas DJ sotsiaalmeediasse laetud video lõppu.

See video on ehe näide sellest, kui pühendunud on Garrix ja tema fännid – vihm, tuul ega keerulised tingimused ei suutnud takistada suurepärast muusikaelamust, ehk andsid midagi isegi juurde.

Kas Eestis tuleb sama meeldejääv õhtu?

31. mail 2025 toimub Martin Garrixi kauaoodatud kontsert ka Eestis Tartu Raadi lennuväljal.

Kuigi Paraguay publik tõestas, et isegi raju ilm ei peata head pidu, siis loodame, et ilmataat on meie suhtes siiski armulisem ja kingib Tartu taevale selged tähed!

Miks ei tohi Garrixi kontserti maha magada?

Eksklusiivne esinemine: See on Martin Garrixi esimene soolokontsert Eestis. Varem on ta siin esinenud ainult festivali raames.

Maailmaklassi show: Garrixi energia ja kõrgetasemeline lavashow tagavad unustamatu kogemuse.

Inspireeriv kogemus: Nagu Paraguay kontsert tõestas, on Garrixi muusika ja atmosfäär midagi, mida saab nautida igas olukorras.

Osta pilet varakult Varasemad kogemused näitavad, et Garrixi piletid müüakse kiiresti välja. Aasta lõpuni on müügil viimased soodushinnaaga piletid, nii et kui sa ei taha uue aasta kõige vägevamast kontserdist ilma jääda, siis osta pileti täna!