Zevakini pruut Kelli-Karita avaldas, kuidas nad omavahel tuttavaks said: ma olin isegi ta Facebooki crush

Kõigepealt küsis intervjueerija Kelli-Karitalt, kas ta valiks populaarsetest juutuuberitest Andrei Zevakini või Robin Valtingu. „Kas mul on üldse varianti või?“ naeris Jefimova küsimuse peale, mille järel kõlas tema elukaaslase Andrei Zevakini nimi. Seejärel uuriti Karitalt, kuidas noored üldse omavahel tuttavaks said.

„Kuna me oleme samast maakonnast pärit, siis me teadsime tegelikult juba päris ammu. Ma olin isegi ta Facebooki crush (ihaldatu – toim),“ rääkis Jefimova muheledes. „Küll aga täitsa tuttavaks saime me tema laulu „Тела“ muusikavideo võtetel,“ täpsustas ta.

Zevakin ja Jefimov osalevad ka tänavusel Eesti Laulu konkursil palaga „Ma ei tea sind“. Muidu juuksurina töötav Karita laulmisega varem tegelenud pole. Kui „Ringvaade“ teatas talle salongi tulles Eesti Laulule pääsemisest, hakkasid Karital uudist kuuldes käed lausa värisema. „Ütlen ausalt, see on mu esimene kord,“ viitas ta lauljana esinemiskogemuse puudumisele. „Eks siis nüüd näeb, mis saama hakkab.“

Karita sõnas aga, et kooris on ta küll kunagi laulnud. „Vist viisi ikkagi pean,“ kommenteeris ta lõbusalt. „Muidu ta ei oleks küsinud, on ju,“ viitas Karita oma lava- ja elupartnerile Andreile.

Vaatamata sellele, et Zevakin on juba aastaid olnud üks Eesti populaarsemaid meelelahutajaid, on ta suutnud oma eraelu kiivalt endale hoida. Oma suhet Kelli-Karitaga ei kinnitanud ta selgesõnaliselt päris pikalt, kuid vihjeid sellele tuli palju ning ka Kroonika andmetel on Zevakin ja Jefimov olnud koos juba aastaid.

Paari kooselust sahistati meedias esimest korda juba 2021. aastal, mis oli vaid mõni kuu pärast seda, kui Zevakin ja lauljatar Merilin Mälk lahku läksid.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada