Jennifer Lopeze endise kallima kodust leiti politseioperatsiooni käigus kanepikasvatus

Jennifer Lopeze (55) endise tantsijast elukaaslase Casper Smarti (37) kodu otsisid ametnikud läbi enne jõule, 23. detsembril, vahendas TMZ. Võimud rääkisid väljaandele, et politseioperatsiooni ajendiks oli vihje Smarti kanepikasvatusest tema Los Angelese kodus. Vihje peale taotlesid võimud läbiotsimismääruse ning läksid sellega 23. detsembri hommikul kell üheksa Smarti ukse taha.

Casper Smart ja Jennifer Lopez olid vahelduva eduga koos ligi viis aastat. Paar leidis teineteist aastal 2011, mil Lopez oli äsja lahutanud Marc Anthonyst. Lopez on öelnud, et Smart aitas tal lahutusest paraneda, kui ta oli sel keerulisel eluperioodil tema jaoks alati olemas. Paar läks lõplikult lahku 2016. aastal. Pärast lahkuminekut levisid kuuldused, et lahkumineku põhjuseks oli Smarti truudusetus.