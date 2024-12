Prints William tegi Catherine’ile kohutava kingituse: ta ei lase mul kunagi seda unustada!

Kuid aastaid enne seda, kui printsess Catherine perekonnaga liitus, sai ta oma esimese jõulukingi prints Williamilt . Toona olid nad mõlemad alles St. Andrews’i ülikoolis õppimas ning nende romantiline suhe polnud väga tõsiseks muutunud. Väljaanne The Mirror kirjutab, et prints polnud toona kingitegemise kunsti veel õppinud ning üks tema üllatustest jättis Kate’i sõnatuks.

„See oli meie läbikäimise algusfaasis, see oli... ma arvan, et see kinnitas meie suhte,“ naeris William, kuigi toona oli asi naljast kaugel. „Ta ei võtnud seda tegelikult hästi vastu. Ausalt öeldes pole mul õrna aimugi, miks ma talle binokli ostsin. Sel ajal tundus see hea ideena.“