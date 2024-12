KUULA | Enneolematu kooslus: Bedwetters ja Anne Veski avaldasid ühise loo „Kõik muu võib oodata“ koos muusikavideoga

Bedwettersi ja Anne Veski koostöö sai alguse jaanuaris toimuva Eesti Muusikaauhinnad 2025 gala ühise õhtujuhtimise raames, kus muusikutel tekkis koheselt omavaheline klapp. Bedwetters suutis käituda neile mitteomaselt ning olla viisakad ja väljapeetud. Tundub, et Anne Veski erakordne aura suudab taltsutada ka kõige mahlasema kukesupi materjali ja poisid olid piisavalt veenvad, et Eesti esidiiva nõusse saada.

Bedwettersi solist Joosep Järvesaar võttis loomeprotsessi kokku: „Annega koos loo tegemine viis meid mugavustsoonist välja ja seda kõige paremas mõttes. Teadsime algusest peale, et me ei saa Annet tuua Bedwettersi muusikalisse universumisse, vaid peame looma midagi, mida me pole varem teinud. Kirjutasime mitte-meieliku loo, kuhu Anne sobib juba eos valatult ja loomulikult. Ühtlasi saime teha midagi, millele oleme juba ammu mõelnud – kirjutada eestikeelne armastuslugu.“