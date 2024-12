Blink-182 trummar Travis Barkeri noor tütar viidi kiirkorras haiglasse nikotiini võõrutusnähtude tõttu

Pärast seda, kui Alabama lõpetas e-sigareti kasutamise, tundis ta end üksi olles halvasti ning teda tabas paanika. Paanikahoos kutsuski ta endale kiirabi, misjärel ta haiglasse toimetati. Haiglas olles sõnasid meditsiinitöötajad, et säärased paanikahood on üsnagi tavapärased võõrutusnähud.

Kuigi Kardashianite klanni vanima õe Kourtney abielu Blink-182 trummari Travis Barkeriga näib seni olevat muretu, levisid suvel sahinad, et kuulus teleperekond oma võsukese heaolu pärast mures. Kardetakse, et liialt kaitsev muusik lõikab Kardashiani ülejäänud maailmast välja.

Pärast seda, kui Travise ja Kourtney kärgperre sündis armas poisslaps, on Kourtney aina veelgi enam avalikkuse eest eemale hoidnud. „Jäi mulje, et iga kord, kui Scott (Kourtney endine elukaaslane - toim) oli nende pere läheduses, tahtis Travis teha olukorra tema jaoks võimalikult ebamugavaks. Ta suudles Kourtneyt pidevalt ja katsus teda. See oli tema relv ja ta teadis, et suudab oma naise eksmehe sellega pildist eemal hoida,“ rääkis allikas suvel.