Eestisse tuleb taas popikuningas Michael Jacksoni maailma kõige kuulsam lavakloon Sergio Cortes

Sergio Cortez ei ole lihtsalt sarnane Jacksonile – ta on uskumatult sarnane! Tema välimus, häältüüp ja liikumine – kõik see on tulemus aastate treeningu ja hoolsuse. Jacksoni fännid üle kogu maailma usuvad, et ta on parim imitator, ja me oleme täielikult nõus nendega. Erilist tähelepanu väärivad Cortezi kostüümid, mis täpselt kordavad kuulsamaid esinemisi Jacksonilt.