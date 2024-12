TV3 aastavahetuse kavas on muu hulgas ka armastatud huumorisaade „Edekabel“. Henrik Normanni kehastuses astuvad vaatajate ette kõik need avaliku elu tegelased ja staarikesed, kes on tänavu oma tegemistega Eesti rahva meeli kõige enam erutanud. Eetrisse pääsevad Donald Trump, Kristen Michal, Anu Saagim, Priit Kuusk, Andrei Zevakin, Mallukas, Hanna Martinson, BSH, Imre Kose ja paljud teised. Pidevas tippvormis Henrik Normann ei kõhkle kehastamast neidki megatüüpe, kes iga nüket solvanguks pidades kohe kohtumajja kihutavad.