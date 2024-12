Skandaal Austraalias: seriaalinäitlejast onlyfansitar sai lapse oma vennaga!

29-aastane Scarlet, kes on raha teeninud ka platvormil OnlyFans, tõi oma esiklapse ilmale 25. detsembril. Sünnitus kulges vaevaselt ning näitlejatar tundis pärast seitsme tunni möödumist, et ta kaotab suurest valust teadvuse. Viis tundi hiljem oli jõuluime ilmale tulnud.

Vaatamata sellele, et neist said kasuõde ja -vend, armusid ka nemad ning eelmisel aastal otsustasid nad abielluda. Tseremoonia viidi läbi Kreekas. Oma lapseootuse tegid nad avalikuks tänavu septembris. Nad ei varja, et nende suhe tärkas pärast kasuperekonnaks saamist, sest Scarlet märgib ka oma sisuloomes pidevalt ära, et abiellus oma kasuvennaga.