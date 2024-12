Korea tunnistab, et 5Miinust on juba aastaid olnud lõpetamise äärel: eks me veel mõtleme, kuidas see käiks

Uuel aastal tähistab 5Miinust oma kümnendat tegutsemisaastat. Korea sõnul on oluline, et bänd teeks projekte, mis neis endis head tunnet tekitavad. „Meil on olnud igasuguseid häid esikohti, hitte, kõik on tehtud. Küsimus ongi, et mis sa veel teed: mis on need ägedad asjad, mida sa tahaksid teha,“ selgitas ta. „Ei ole võimatu, et bändil polekski midagi teha, kui Puuluubi projekti poleks olnud.“

„Meie idee on see, et me ei tahaks ära vinduda, vaid kui on tunne, et paneme putka kinni, siis teeks seda omadel tingimustel. Eks me veel mõtleme, kuidas see käiks,“ märkis räppar ja lisas, et lõpetamismõtted on bändi tegelikult mitu aastat saatnud. „Me oleme viimased viis aastat jumala lähedal olnud, aga iga aasta leiame midagi toredat, mida teha,“ naeris ta.