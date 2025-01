ARVUSTUS | Aastavahetus televisioonis oli mannetum ja igavam kui kunagi varem: rassistlik „Edekabel“ ja tühi ETV

On kummaline ja kurb, et aastal, mil maailmas valitseb sõjahirm, kasvavad maksud ning inimeste meelolud on tumedates toonides, ei suutnud meie rahvustelevisioon ega kommertskanalid pakkuda inimestele kvaliteetset meelelahutust. Televisioonil on traditsiooniliselt olnud eriline roll aasta lõpus, olles justkui lohutus ja pelgupaik, mis toob kokku pered ja sõbrad. Paraku jäi 2024. aastavahetuse programm ükskõikseks ja kohati isegi pettumust valmistavaks.