„Keegi on selle piistu pannud!“ Räppar KiROT langes aasta viimasel päeval jõusaalis varguse ohvriks

Räppar KiROT rääkis TikToki postitatud paariminutilises videos juhtunust lähemalt. Ta oli käinud jõusaalis trenni tegemas ja liikus seejärel pesuruumi, et end värskendada. Duširuumi võttis ta kaasa rätiku ja dušigeeli. „Panen oma dušigeeli ära ja mõtlen, et kurat, teeks üheks sauna ka. [On] 31. detsember - peseme vana rasva maha vanast aastast ja lähme uude aastasse ilusti edukalt,“ alustab ta oma juttu.

Pärast saunas käimist ja sealt tagasi tulemist avastas muusik, et tema pesuvahend on läinud. „Keegi on selle piistu pannud! Tekib nagu küsimus, kas elu riigis on läinud nii p*rse ära meil, et meil on vaja 5-euroseid dušigeele varastada riietusruumidest?“ arutleb ta kerge naeruga olukorra absurdsuse üle.

Mõned kuud tagasi oli KiROT sama moodi varguse ohvriks langenud, siis pandi duširuumist pihta tema rätik. Toona pidi ta end higiste pükstega kuivatama, et saaks koduteele asuda.

„Need asjad maksavad 5 eurot! Kui sa oled varas, siis varasta vähemalt midagi normaalset!“ pahandab KiROT pikanäpumeestega ja toob välja, et näiteks telefoni varastamine oleks sulile rahaliselt kasumlikum. „Mida sa teed selle kolm ühes Old Spice’iga? See on nagu kõva teema või?“ ei mõista ta varga käitumist.

Kõnealune KiROTi dušigeel oli olnud uus ja avamata. Tavaliselt peseb ta end duširuumides saadaval oleva seebiga, kuid otsustanud seekord dušigeeli kaasa võtta. „Jõuludeks kingiti veel!“ oli tal kaotatud esemest kahju. Seejärel viskas ta nalja, et soovib südaööl pikanäpumehega Tallinnas Viru ringil kohtuda.

„Minu soovitus teile siia uude aastasse: palun ärge olge rotid ja kui te olete, siis varastage normaalseid asju, mitte väärtusetuid esemeid. Ja kui on tõesti vaja 5-eurost dušigeeli varastada, siis võib olla peaks peeglisse vaatama ja mõtlema, et oled elus midagi valesti teinud, et siia sattusid,“ lõpetas KiROT oma mõtted videos.

