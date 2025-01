Eesti Laulu finalist An-Marlen lauluvõistluse viimase edasipääseja väljaselgitamisest: põnev on, kes meiega finaali lõpuks tuleb

Eesti Laulu trall on juba käima läinud, kuid võtab peagi suuremad tuurid üles. An-Marlen on juba korra võistlusel osalenud ja seetõttu pole see maailm talle täiesti võõras. Seekord astub ta võistlustulle looga „Külm“ ja on üks finalistidest.

Mis tunne on tal taas Eesti Laulul osaleda? „Soe tunne on. Ma tunnen, et ma olen sellel aastal kuidagi õigel hetkel sinna sattunud. Kui ma 2022. aastal seal käisin, siis võib-olla ma olin väga nii-öelda algavas faasis oma muusikakarjääris. See aasta ma tunnen, et ma olen oma karjääris väga õiges kohas ja ma lähen väga rahuliku südame ja suure elevusega sinna,“ räägib ta Kroonikale.