Kui tihtipeale on kuulda, et välismaal on mõni kuulsus oma alkoholitootega välja tulnud ja napsi tegema hakanud, siis ega Eestis teistmoodi ole. Ka siin leidub kuulsusi, kes on mõne alkohoolse joogi pudelisse villinud ja müüki paisanud. Kroonika heidab pilgu staaridele, kes on keelekaste tegemise ette võtnud.