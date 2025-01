Kas Kylie Jenner on taas beebiootel? Lihtne video tõsielustaarist pani kuulujutuveskid jahvatama

Ligi minutilises TikToki postitatud videos räägib Kylie Jenner (27) sellest, kuidas viis oma tütre Stormi Websteri (6) ja õe Kim Kardashiani tütre Chicago Westi (6) meigipoodi Ulta šoppama. Videos on Kylie süles roosa poekott ja paistab, et ta ei kanna meiki. Videos lööb ta kaasa ligikaudu 10 sekundit, pärast seda näitavad Chicago ja Stormi oma poest välja valituid ilutooteid.

Kuigi Kylie on videos vaid loetud sekundit näha, pani väike klipp jahvatama kuulujutuveskid selle kohta, et tõsielutäht võib taas beebiootel olla. Tema fännid arvavad, et videos on nii mõnigi vihje selle kohta, et peagi saab Kylie jälle emaks.