Uus aasta toob vaherahu? Printsess Catherine tahab Harryt ja ülejäänud kuninglikku perekonda pärast rasket aastat lepitada

Nüüd olla aga printsess Catherine võtnud plaaniks perekond taas kokku tuua ja omavahel ära leppida. „Kuna kuninga tervis võib halveneda, ei ole selleks palju aega jäänud. Kate’il on missioon tuua Harry tagasi koju,“ avaldas üks olukorraga kursis olev allikas. Printsessi ind olla tingitud sellest, et pärast 2024. aastal peetud võitlust vähiga on tal asjadele uus perspektiiv.

Seetõttu on Catherine väsinud ootamast, et asjad ise juhtuksid ja ta soovid härjal sarvist haarata. Ta sai ka aru, et elu on selliste pikkade vaenude jaoks liiga habras. Kui tema sooviks Harry perekonna juurde tagasi tuua, siis tema abikaasa prints William sama vaatevinklit ei jaga, vahendab New York Post.