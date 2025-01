Sussexi hertsoginna on tagasi Instagramis! Meghan Markle avaldas postituse, millele aitas kaasa prints Harry

Meghan Markle tegi oma esimese postituse enda isiklikule Instagrami kontole 1. jaanuaril, kui avaldas seal video, mille on filminud prints Harry. Väike klipp on linti võetud Californias Montecito lähedal asuvas rannas, mis pole kaugel paari elukohast, vahendab Independent.

Lühikeses videos on näha, kuidas valget pluusi ja sama tooni pükse kandev Meghan jookseb paljajalu rannaliival. Ta on kaamera poole seljaga ja kirjutab näpuga liiva peale „2025“. Seejärel ta naerab ja jookseb kaamera eest ära. Oma esimese postituse kommenteerimisvõimaluse on Meghan kinni keeranud, kuid ligi 16 tunniga on tema video saanud 3,3 miljonit vaatamist.

Meghani uuel kontol on üle 630 tuhande jälgija. Oma kontot ta pikalt ei tutvusta - seal seisab vaid tema nimi ja Sussexi hertsoginna tiitel. Tema profiilipilt on mustvalge ja seal on Meghanit naermas.

Aastaid tagasi jagas Meghani ja tema abikaasa prints Harry tegemisi kuningliku perekonna ametlik konto, mis on pikalt passiivne olnud. Sussexi kuninglikule paarile pühendatud konto viimane postitus on tehtud 2020. aasta märtsis ja see keskendus koroonapandeemiale. Umbkaudu samal ajal lahkusid Harry ja Meghan Ühendkuningriigist ja seadsid end elama Ameerika Ühendriikidesse.

Oma varasema isikliku Instagrami konto deaktiveeris Meghan 2018. aasta jaanuaris ehk veidi aega pärast seda, kui kihlus prints Harryga.

