53-aastaselt suri muusik Sulev Salm

Sulev Salm on andnud suure panuse Eesti muusikasse. Ta andis oma panuse ansamblite Jäääär, In Boiler, Oort ning Kiritöö tegevusse. Lisaks on ta tegutsenud koosseisudes nagu Ummamuudu, Untsakad ja Alle-aa. Varalahkunud Sulevi mälestuseks jagasid mitmed tema lähedased Facebookis helgeid meenutusi.