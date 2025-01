„Midagi sellist poleks osanud oodatagi!“ Alari Kivisaar sai pojalt üle ootuste hea jõulukingi

Alari sõnas, et poleks eluski sellise asja peale ise tulnud ja ta ei mäleta, millal viimati ta mõne jõulukingi üle nii õnnelik oli. „Ma juba eetriväliselt ütlesin ka, et te ei arva seda iial ära. Ükskõik, mida te pakute, te panete pika puuga mööda,“ muheles Kivisaar hommikuprogrammi eetris.

„Olin valmis jälle üle asjade ronima, aga näed, põrand on nüüd vaba ja asjad omal kohal. Kastidele on koguni sildid peale pandud. Mõtlesin, et mis see nüüd on? Mul oli kohe nii hea meel!“ kirjeldas Alari oma esimesi emotsioone, kui ta pärast reisi jõulukingi „kätte sai“.