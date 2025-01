FOTOD | Kaunid külalised ja maagiline õhtu: Estonia kontserdisaalis toimus suurejooneline uusaastakontsert

„Alustada uut aastaringi pidulikult ja muusikaga on pikk traditsioon ja meil on väga hea meel, et see ei ole teisiti ka tänavu. Oleme tänulikud, et saame traditsiooni jätkata koos oma toetajatega. Öeldakse, et mida teed 1. jaanuaril, seda teed terve aasta – meie korraldamegi kauneid kontserte ja teeme tööd selle nimel, et publikul oleks jätkuvalt kaunite elamuste valikut läbi aasta. Ilusat ja muusikalist aastat kõikidele!“ ütles Eesti Kontserdi peaprodutsent Maarit Kangron.