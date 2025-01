Bedwettersi liige Joosep Järvesaar koostöö algusest Anne Veskiga: ärevus oli sees, kui küsimiseks läks

Selle projekti käigus sai alguse ka Anne ja Bedwettersi ühise loo idee. Joosep Järvesaare sõnul ei pidanud Annet eriti pikalt koostöö jaoks moosima. „Tegelikult ta oli suhteliselt kohe nõus jah,“ rääkis Järvesaar. Bedwettersi teine liige Mihkel Mõttus täpsustas, et kui Joosep tegi Annele pakkumise lugu koos teha, siis vastas lauljanna: „Ma lootsingi, et küsite!“

Siiski pidi muusik veidi aega julgust koguma, et Annele pakkumisega läheneda. „Siuke ärevus oli sees, enne kui küsimiseks läks. Ikkagi Anne Veski!“ meenutas ta. „Tundsin aukartust, aga ta oli ise nii tšill ja tore, et see aukartus ei õigustanud ennast ära.“

Joosep tunnistas, et lugu valmis üsna tempokalt. „Päris kiiresti tuli see Annega lugu valmis teha, et Anne saada stuudiosse ja ise jõuda stuudiosse enne jõuluaega, et oli korralik kiirustamine. Samas kui ei kiirusta, siis ei jõuagi kunagi midagi valmis,“ arutles Järvesaar.