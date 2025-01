Jeremy Clarkson on oma pubis hädas varastega: õlleklaaside näppamine teeb kasumi teenimise raskeks

Jeremy Clarkson omab pubi The Farmer’s Dog, mis on avatud olnud 2024. aasta augustist. Kuigi kliente on tema lokaalis palju ja koht on külastusnumbrite mõistes heas seisus, on Clarksonil siiski mure kaelas. Tema pubis on mitmel korral käinud pikanäpumehed ja need on pannud saatejuhti mõtlema oma õdusa koha sulgemise peale.

Clarkson on tunnistanud, et varguseprobleem on täiesti kohutav olnud ja raskendanud kasumi teenimist hoolimata sellest, et tal pole raske kliente enda pubisse meelitada. Ta avaldas, et mitmed kliendid on ära näpanud spetsiaalse kirjaga õlleklaase ja see on talle tuhandeid naelu maksma läinud. Seetõttu ongi tal raske kasumit teenida.

„Eelmisel pühapäeval läks 104 klaasi kaduma. Ja see kulu tuleb lisada sellele, et me kulutame 100 naela päevas generaatori kütuse jaoks, 400 naela nädalas terrassi soojas hoidmiseks ja 27 000 naela kuus parkimis- ja liikluskorraldajatele, et meid ei karistataks,“ avaldas endine saatejuht.

Ta on olukorra lahendamise enda kätesse võtnud ja pannud pubisse jalamatid koos oma näo ja kirjaga, mis manitseb õlleklaase mitte näppama, vahendab Mirror. Samuti tõi ta välja, kui häiriv on pikanäpumeeste tegevus pubiga seotud isikutele. „Kliendid tulevad, see pole probleem. Kuid nende külastuse kasumiks muutmine on peaaegu võimatu,“ lausus ta.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada