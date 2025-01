Haapsalu Itaalia Muusika Festivali teiseks peaesinejaks on Itaalia superstaar Nek

Filippo Neviani ehk Nek sai Itaalias tuntuks aastal 1993, kui ta esines lauluga „In Te“ riigi populaarseimal laulukonkursil Sanremos. Esitus tõi artistile palju tähelepanu ning aasta hiljem ka parima Itaalia noore popartisti preemia. Nek osales korduvalt Sanremo muusikafestivalil ja aastal 1997 tuli ta seal välja lauluga „Laura non c`e“ , mis küll festivalil esikohta ei toonud, aga jättis igavese jälje maailma muusikasse. Neki laul „Laura non c’e“ nopiti kiirelt üles ja seda müüdi ainuüksi Itaalias üle 600 000 koopia. Tohutu populaarsuse saavutas laul muusikaedetabelites üle Euroopa ja Lõuna-Ameerikas.

Haapsalus esineb ka oma viimase „L’Ultima Notte Rosa: The Final Tour“ kontserttuuriga maailmas ringi sõitev Umberto Tozzi. 72aastane Umberto Tozzi on Itaalia meediale teatanud, et rohkem kui 30 kontserdiga kontserttuur on tema hüvastijätt live-kontsertidega. Kontserttuur sai avapaugu augustis välja müüdud kontserdiga Itaalias ja viimane ülesastumine on järgmise aasta oktoobris Austraalias.