KUULA | Hitihoiatus! 5MIINUST ja Florian Wahl tulid välja uue looga

„“pilates spiritual clüb“ ei ole ehk maailma parim treeninglaul, kuid see on hea soojendusharjutus algavaks aastaks ja kohver on veendunud, et tegu on nii sinu, kui sinu laste uue lemmiklooga,“ sõnavad tegijad, lisades, et õrna iroonia, huumori ja sügavate elutõdedega pikitud laul on kui peegel igale meist, kes üritavad pärast jõuluvana kingikotti neid tihedaid trennipükse jalga tõmmata. „Loodetavasti aasta uus annab vastused, milleks need kummalised painutusharjutused tegelikult head on.“