Joel Ostrat sai Jalmar Vabarnalt põneva sünnipäevakingi: lähme koos spirituaalsele rännakule

Ostrat räägib, et sai muusikult Jalmar Vabarnalt väga vahva kingituse. „Meil on üks spirituaalne rännak tulemas, kuhu koos läheme. Selline Wim Hofi stiilis teema. Mulle meeldivad väga massaažid, hingamisrituaalid ja kiropraktika. Ma palusin ka, et kui midagi kingite, siis võiks see kink anda puhkust ja aega iseendale.“