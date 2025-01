ARMSAD FOTOD | Eurolaulja Victor Crone elukaaslane avaldas kaadreid pisipoja ristsetelt

Crone rääkis mullu suvel Kroonikale antud intervjuus, et toona sünnitusmajja minnes oli tal elukaaslasega pikk nimekiri valmis, vähemalt kaheksa või kümme varianti. „Olime ennast põhjalikult ette valmistanud, aga seal tundsime, et poisi nimi peaks olema hoopis Wilgot. See on üsna haruldane nimi, mis tähendab jumala tahet, ja see lihtsalt meeldis meile. Meile tundus, et poeg on üks väike Wilgot. Kodus kutsume teda Willeks,“ sõnas Crone.