Raadio 2 Aastahitil võidutsenud Maria Kallastu „Push it“ hittloost: päev-kaks enne nublu kirjutas mulle, kas see lugu üldse kerib

„Väga tänulik oli olla. Eks me natuke aimasime ka, et võib olla [esikoht] tuleb ära, samas villemdrillem oli hea konkurent ja teised ka,“ sõnas Kallastu raadiosaates.

Kallastu sõnul peab tal uue loo tegemisel heureka-moment ära käima, sest pärast on ülemõtlemist väga palju. „Mäletan, et päev-kaks enne kui „Push it“ välja tuli, kirjutas nublu mulle, et kas see [lugu] üldse kerib,“ rääkis Kallastu naerdes.

Kallastu meenutas, et mullu talvel saatis nublu talle „Push it“ loo demo. „Kuulasin, et päris naljakas lugu. Siis läksime stuudiosse ja see refrään tuli äkki ei tea kustkohast, sellist refrääni alguses üldse ei olnud, täiesti teine lugu oli.“

Kui loo refrään ära tuli, hakkas kõik laulu ümber moodustuma. Kallastu jaoks oli loo ülikiire edu suur üllatus. „Numbrid Spotify lehel muudkui käisid. Vaatad, et numbreid tuleb kogu aeg juurde ja mingi hasart käis esimesel päeval. See oli väga lõbus,“ sõnas Kallastu.

Teemade seas tuli jutuks ka Eesti Laul. Kallastu tõdes, et tänavu lauluvõistlusele ta saada ei üritanud. Küll aga on ta proovinud eelnevatel aastatel, aga pole saanud. „Eesti Laul on väga kasulik üritus artisti karjääri jaoks. Ma olen nüüd sellises kohas, et ekstra selle jaoks ei hakka lugu tegema, sest seal ikka tahetakse natuke spetsiifilisemat kõla, mis võib olla ei lähe minu muusikaga üldiselt kokku, aga kui peaks tulema mingi lugu, mis võiks potentsiaalselt sobida sinna, siis miks mitte,“ rääkis Kallastu.

